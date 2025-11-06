https://news.day.az/azerinews/1793466.html Zəfər günündə 6 saat bağlı qalacaq yollar hansılardır? - VİDEO Bəzi yollar bağlanacaq. Day.Az xəbər verir ki, məhdudiyyət tətbiq ediləcək ərazilərin giriş və çıxışında yol polisi əməkdaşları tərəfindən xidmət təşkil edilərək nəqliyyat vasitələri alternativ istiqamətlərə yönləndiriləcək.
Zəfər günündə 6 saat bağlı qalacaq yollar hansılardır? - VİDEO
Bəzi yollar bağlanacaq.
Day.Az xəbər verir ki, məhdudiyyət tətbiq ediləcək ərazilərin giriş və çıxışında yol polisi əməkdaşları tərəfindən xidmət təşkil edilərək nəqliyyat vasitələri alternativ istiqamətlərə yönləndiriləcək.
Yol hərəkəti iştirakçılarından qeyd edilən məhdudiyyətləri nəzərə alaraq fərdi minik avtomobillərindən mümkün qədər az istifadə etmələri xahiş olunur.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре