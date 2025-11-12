Quşlar niyə ancaq səhərlər oxuyur? - Alimlər araşdırdı
Səhərlər dünyanın hər yerində quşların nəğmələri eşidilir. Lakin bu nəğmələrin niyə bu qədər intensiv olduğu uzun müddətdir ki, sirr olaraq qalırdı.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, alimlərin apardığı araşdırma, xüsusilə zebra ispinozları (Taeniopygia guttata) üzərində aparılan təcrübələr bu davranışın arxasındakı bioloji motivasiyanı izah etməyə bir qədər kömək olub.
Tədqiqatda qeyd olunur ki, sübh nəğmələri quşlarda günəşin çıxmasını gözləməklə əlaqəli ola bilər.
Tədqiqatçılar laboratoriya şəraitində zebra ispinozlarını müxtəlif işıq rejimlərində müşahidə ediblər. Aydın şəraitdə erkək quşlar yüzlərlə nəğmə oxuyarkən, qaranlıqda heç bir səs çıxarmayıblar. Bu müşahidə, gündüz-gecə dövrlərinin nəğmə davranışına necə təsir etdiyini anlamağa dair yeni ipucları verib.
Tədqiqat göstərib ki, quşlar qaranlıqda da oyanırlar, lakin nəğmə oxumurlar. Alimlər bunun melatonin hormonu ilə əlaqəli bioloji mexanizmlərlə tənzimləndiyini düşünürlər.
Quşların səhər çıxardığı səslərin bir növ "vokal məşq" funksiyasını daşıdığını bildirir. Bu intensiv səhər nəğmələrinin quşlara gecə boyu səssiz qaldıqdan sonra səs tellərini isindirməyə, gün ərzindəki performanslarını artırmağa kömək etdiyi düşünülür.
