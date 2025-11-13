Stresdən tez qurtulmağın sadə yolu

Alimlər müəyyən ediblər ki, yoqa nəfəs meditasiyası beyin ritmlərini dəyişir və dərin rahatlıq hissi yaradır.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, tədqiqat "Mental Health Research" jurnalında dərc olunub.

Elektroensefaloqrafiya (EEQ) vasitəsilə tədqiqatçılar praktikanın müxtəlif mərhələlərinin beyin fəaliyyətinə necə təsir etdiyini izləyiblər.

Onlar aşkar ediblər ki, ritmik nəfəsalma tədricən beyni meditativ vəziyyətə keçirir, teta və delta dalğalarının üstünlük təşkil etdiyi, alfa fəaliyyətinin azaldığı və xaotik siqnalların azaldığı bir vəziyyət yaradır. 