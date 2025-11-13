https://news.day.az/azerinews/1794895.html Stresdən tez qurtulmağın sadə yolu Alimlər müəyyən ediblər ki, yoqa nəfəs meditasiyası beyin ritmlərini dəyişir və dərin rahatlıq hissi yaradır. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, tədqiqat "Mental Health Research" jurnalında dərc olunub.
Stresdən tez qurtulmağın sadə yolu
Alimlər müəyyən ediblər ki, yoqa nəfəs meditasiyası beyin ritmlərini dəyişir və dərin rahatlıq hissi yaradır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, tədqiqat "Mental Health Research" jurnalında dərc olunub.
Elektroensefaloqrafiya (EEQ) vasitəsilə tədqiqatçılar praktikanın müxtəlif mərhələlərinin beyin fəaliyyətinə necə təsir etdiyini izləyiblər.
Onlar aşkar ediblər ki, ritmik nəfəsalma tədricən beyni meditativ vəziyyətə keçirir, teta və delta dalğalarının üstünlük təşkil etdiyi, alfa fəaliyyətinin azaldığı və xaotik siqnalların azaldığı bir vəziyyət yaradır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре