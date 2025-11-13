Avtomobil almaq üçün külli miqdarda ödəniş edən şəxslərin maşınları təhvil verilmir - VİDEO
Xaricdən avtomobil almaq üçün külli miqdarda ödəniş edən şəxslərin maşınları 4 aydır ki, gəlib çıxmır. Ona görə də onlar mövcud vəziyyətdən narahatdırlar.
Day.Az xəbər verir ki, "Xəzər Xəbər"ə müraciət edən zərərçəkmişlər deyirlər ki, "Əsədzadə Sənan" MMC vasitəsilə Çindən avtomobil sifariş ediblər, lakin təxminən 4 aydır ki, avtomobillərini təhvil ala bilmirlər.
Xezerxeber.az-ın məlumatına görə, onlar iddia edirlər ki, bu hal 100-ə yaxın şəxsin başına gəlib.
Şikayətçilər şirkət tərəfindən hədələndiklərini də iddia ediblər.
Bəs iddialar nə dərəcədə doğrudur? Suallara aydınlıq gətirmək üçün sözügedən şirkətin direktoru Sənan Əsədzadə ilə əlaqə saxladıq. O, hazırda xaricdə olsa da, suallarımızı vatsap vasitəsilə cavablandırdı və o, problemin qarşı tərəfdən qaynaqlandığını dedi: "Müqavilə bağlandıqdan sonra biz invoys göndəririk ki, ödənişi həyata keçir. Adam 24 saat ərzində öhdəliyi qəbul edib, əvvəlcədən oxuyub o müqaviləni, barmaq izi ilə təsdiq edib. Qarşı tərəf bunu 24 saat ərzində yerinə yetirmir, özünün ağlına batan müddətdə, özünə xoş gələcək müddətdə yerinə yetirir və bu da gələcək dövrdə problem yaradır. Sən yerinə yetirməmisənsə, avtomotik sən bütün işlərin gedişatın yubatmısan, səndən başlayıb bu proses. Müqavilədə fors-major hallarla bağlı qeyd var və biz bunu əvvəlcədən müştəriyə yazılı olaraq göndəririksə, bildiririksə, deməli, bu müddətin uzanmasında biz günahkar deyilik. Bütün müqavilələrin sonunda qeyd olunur ki, tərəflər arasında anlaşılmazlıq qalan hər bir detal, hər bir məsələ əvvəlcə danışıqlar yolu ilə, danışıqlar yolu ilə həll olunmadıqda, məhkəmə yolu ilə həll olunacaq. Kimisə məhkəməyə vermək, kimisə təhdid eləmək deyil, şantaj eləmək deyil".
Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Cəsarət Qəmbərli bildirildi ki, xarici ölkədən avtomobil gətirmək adı ilə vətəndaşlara qarşı kütləvi dələduzluq əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən Sənan Əsədzadə barəsində axtarış elan olunub. 27 yaşlı Əsədzadə Sənan Yavər oğlu barəsində dələduzluq əməlləri ilə bağlı 17 epizod üzrə Nərimanov Rayon Polis İdarəsində cinayət işi başlanıb. Həmin faktlar üzrə vətəndaşlara dəyən zərər 412 min dollar təşkil edir. Müəyyən edilib ki, o, vətəndaşlara müxtəlif yalan vədlər verməklə ölkəni tərk edib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq tədbirləri görülür.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
