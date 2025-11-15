Şəkər xəstəliyini məğlub etməyin yeni yolu tapıldı
Alimlər iynəyarpaqlarda, bitkilərdə və efir yağlarında olan təbii komponentlər əsasında yeni bir birləşmə hazırlayıblar.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Rusiya Elmlər Akademiyasının Sibir bölməsinin N.N. Vorojtsov adına Novosibirsk üzvi kimya institutunun mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanmış bu birləşmə metabolik sindrom və əlaqəli 2-ci tip diabetlə mübarizə aparmaq məqsədi daşıyır.
Genetik modifikasiya olunmuş siçanlarda dərmanın istifadəsi ilə bağlı aparılan araşdırmalar göstərib ki, onun istifadəsi gəmiricilərin orqanizmində qan şəkərini və xolesterol səviyyəsini qaraciyərə mənfi təsir göstərmədən azaldır. Dərmanın təsirləri kümülatif olub.
