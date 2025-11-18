Spirtli içki ürək sağlamlığına belə təsir edir
Alimlər alkoqolun ürəyə mümkün təsirlərini təhlil ediblər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onlar müəyyən ediblər ki, hətta orta dərəcədə içmək də ürək ritmində dəyişikliklərə səbəb ola bilər və müxtəlif ürək-damar xəstəliklərinin riskini artırır.
Tədqiqat zamanı ekspertlər alkoqolun qan təzyiqinə, ürək döyüntüsünün sürətinə və digər mühüm göstəricilərə təsiri ilə bağlı məlumatları təhlil ediblər.
Alimlər qeyd ediblər ki, hətta orta dozada alkoqol ürək üçün ciddi nəticələrə gətirib çıxara bilər, aritmiya və digər pozğunluqların inkişaf riskini artırır.
Alimlər alkoqolun ürək-damar sisteminə təsir mexanizmlərini daha yaxşı başa düşmək və əhali üçün daha effektiv tövsiyələr hazırlamaq üçün bu sahədə əlavə tədqiqatların aparılmasının zəruriliyini vurğulayırlar. /Lent.az
