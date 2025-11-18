"Ferrari" ilə reyddə saxlanıldı, 50 manat cərimə yazıldı - 10-SY-100-ün sürücüsü kimdir? - VİDEO
Dövlət Yol Polisi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları Bakı şəhərində nəqliyyat vasitələrinin havaya buraxdığı zərərli qazların qarşısını almaq məqsədi ilə birgə nəzarət həyata keçirir.
"Təmiz hava aylığı" çərçivəsində aparılan son reyd zamanı bazar qiyməti təxminən 900 min manata yaxın olan "Ferrari" markalı avtomobilin sahibi cərimələnib.
10-SY-100 seriyalı nəqliyyat vasitəsinin havaya normadan artıq dəm qazı buraxdığı müəyyən edildiyi üçün sürücüyə əlli manat cərimə yazılıb.
Qeyd edək ki, "Ferrari"nin sürücüsü Miryaqub Seyidov bir neçə il əvvəl altı yüz min manatlıq mənimsəmə işi ilə bağlı adı hallanan Mirhafiz Seyidovun oğludur.
Day.Az avtosfer.az-a istinadla görüntüləri təqdim edir:
