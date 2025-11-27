Bu 3 içki ömrü uzadır - Sübut edildi
İngiltərədə aparılan genişmiqyaslı elmi araşdırma göstərib ki, gündəlik rasionda üç içkinin su, qəhvə və çayın balanslı şəkildə yer alması ölüm riskini azaldaraq ömrün uzanmasına ciddi təsir edir. Nəticələr xüsusilə Azərbaycanda sevilən bu içkilərin sağlamlıq baxımından böyük əhəmiyyətə malik olduğunu ortaya qoyub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "British Journal of Nutrition" jurnalında dərc olunan araşdırmada qeyd edilir ki, gün ərzində ümumilikdə 7-8 stəkan içki qəbul etmək, bu miqdarı isə adını çəkilən içkilər arasında düzgün bölmək, uzunömürlülük üçün mühüm rol oynayır.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, su orqanizmin maye balansını tənzimləyir, qəhvə və çayda olan polifenollar isə ürək-damar sistemi, iltihablanma və həzm sağlamlığına müsbət təsir göstərir.
Qidalanma üzrə ekspert Ella Davar araşdırmanı belə şərh edir:
"Əsas hidrasiya mənbəyi sudur. Lakin polifenol baxımından zəngin çay və qəhvəni də rasiona əlavə etdikdə fayda əhəmiyyətli dərəcədə artır. Bu kombinasiyanın təsiri həm ürək-damar sağlamlığını, həm maddələr mübadiləsini, həm də immuniteti daha güclü şəkildə dəstəkləyir".
Miqdardan çox, balans önəmlidir
Alimlər hesab edir ki, yalnız içkilərin həcmi deyil, onların müxtəlifliyi də əhəmiyyətlidir. Qəhvədəki xlorogen turşusu, çaydakı katexinlər və suyun təmin etdiyi tam hidrasiya birlikdə orqanizm üçün güclü qoruyucu mexanizm yaradır.
Bu balans həmçinin artıq kafein və şəkər qəbulunun qarşısını alır. Mütəxəssislər günə idmandan sonra bir stəkan su ilə başlamayı, səhər saatlarında bir neçə fincan qəhvə, günün ikinci yarısında isə yaşıl və ya qara çay içməyi tövsiyə edirlər.
Araşdırmanın nəticələri xüsusilə çay və qəhvəni çox sevən bölgə xalqları üçün ümidvericidir. Elm adamları bildirirlər ki, bu üç içkinin doğru ardıcıllıqla və növbəli şəkildə qəbulu yalnız gün ərzində enerjini artırmır, həm də ömrün uzanmasına kömək edir.
