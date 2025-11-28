Çox addam ciddiyə almır - Ağır xəstəliklərin əlaməti ola bilər
Kəpəyin yaranması təkcə baş dərisinin qıcıqlanması və ya düzgün şampun seçimindəki səhvlərlə bağlı deyil.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu problem bəzən orqanizmdə daha ciddi proseslərdən xəbər verə bilər.
Bunu açıqlamasında rusiyalı dermatoveneroloq, dosent Marina Gureyeva deyib.
Onun sözlərinə görə kəpəyin ən geniş yayılmış səbəbi seboreyik dermatitin yüngül formasıdır. Bu vəziyyətə isə baş dərisində hər kəsdə olan, lakin bəzi insanlarda sürətlə çoxalmağa başlayan Malassezia tipli göbələklər səbəb olur. Yağlı dəri mühiti həmin göbələklər üçün ideal şərait yaratdığı üçün proses daha da sürətlənir. Lakin həkim vurğulayır ki, göbələklərin çoxalması təkbaşına xəstəliyi yaratmır. Bu mexanizmi gücləndirən faktorlar mövcuddur.
Mütəxəssisin qeyd etdiyi predispozisiya edən səbəblər arasında genetik meyil, psixoloji gərginlik, hormonal və neyroendokrin pozuntular, immun zəiflik, düzgün olmayan saç və dəriyə qulluq, bəzi dərmanların qəbulu da var. Son illərdə aparılan müşahidələr göstərir ki, seboreyik dermatit halları HİV infeksiyası, Parkinson xəstəliyi, alkoqollu pankreatit, hepatit C və uzunmüddətli depressiya fonda daha çox rast gəlinir.
Gureyevanın sözlərinə görə vaxtında müalicə olunmayan kəpək daha ağır dermatit formalarına keçə və baş dərisini bakterial infeksiyalara açıq vəziyyətə sala bilər. Güclü qaşıntı və dərinin cızılması nəticəsində yaranan xırda zədələrdən stafilokokk kimi bakteriyalar daxil olaraq irinli iltihablara səbəb ola bilər. Belə hallarda artıq müalicə daha uzun və çətin olur, hətta saç tökülməsi riski də artır.
Həkim həmçinin bildirir ki, kəpək bəzən psoriaz, qırmızı qurdeşənəyi (lupus), allergik dermatit kimi daha ciddi xəstəliklərin ilkin əlaməti ola bilər.
"Bəzən kəpək sadəcə səthi problem deyil, altında gizlənən prosesin xəbərçisidir. Hormonal dəyişikliklər, xroniki stress, immun sistemindəki zəifləmə və ya autoimmun xəstəliklər də səbəb ola bilər. Ona görə də uzun müddət keçməyən kəpək problemi zamanı dermatoloqa və ya trixoloqa müraciət etmək vacibdir," - deyə Gureyeva vurğulayıb.
