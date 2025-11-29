Sabahın hava PROQNOZU
Azərbaycanda noyabrın 30-da havanın bəzi yerlərdə çiskinli olacağı gözlənilir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Günün birinci yarısında bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər arabir duman olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək.
Havanın temperaturu gecə 9 dərəcədən 12 dərəcəyədək, gündüz 14 dərəcədən 17 dərəcəyədək olacağı gözlənilir. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 80-85 %, gündüz 70-75 % təşkil edəcək.
Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarda çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək.
Havanın temperaturu gecə 4 dərəcədən 9 dərəcəyədək, gündüz 13 dərəcədən 16 dərəcəyədək, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək, gündüz 5 dərəcədən 10 dərəcəyədək olacaq.
