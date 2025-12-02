https://news.day.az/azerinews/1799212.html Fransanın keçmiş prezidentinin mənzili qarət edilib Fransanın keçmiş prezidenti (2012-2017) Fransua Ollandın Parisdəki mənzilinə oğrular girib. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "BFMTV" televiziya kanalı xəbər verib. Hadisə 22 noyabrda baş verib. Oğurlanan əşyaların tam siyahısı mövcud deyil, lakin keçmiş prezidentin saatının onların arasında olduğu məlumdur.
