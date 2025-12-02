Füzuli-Şuşa ödənişli yolundan ilk görüntülər

Füzuli-Şuşa ödənişli yolunun tikintisi başa çatmaq üzrədir. 

Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. 

Qeyd edək ki, Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa yolu Şuşaya çəkilən Zəfər yolundan 20 kilometr qısadır. 

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Elxan Əliyev
Day.Az