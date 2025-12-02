https://news.day.az/azerinews/1799336.html Füzuli-Şuşa ödənişli yolundan ilk görüntülər - VİDEO Füzuli-Şuşa ödənişli yolunun tikintisi başa çatmaq üzrədir. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Qeyd edək ki, Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa yolu Şuşaya çəkilən Zəfər yolundan 20 kilometr qısadır. Həmin görüntüləri təqdim edirik: Elxan Əliyev Day.Az
Füzuli-Şuşa ödənişli yolundan ilk görüntülər - VİDEO
Füzuli-Şuşa ödənişli yolunun tikintisi başa çatmaq üzrədir.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.
Qeyd edək ki, Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa yolu Şuşaya çəkilən Zəfər yolundan 20 kilometr qısadır.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
