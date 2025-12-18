Daha bir prospektdə velosiped zolağı və parkinq ərazisi yaradıldı
Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) paytaxtın nəqliyyat infrastrukturunun müasirləşdirilməsi çərçivəsində Xətai prospektində yeni layihənin icrasına başlayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, layihənin əsas məqsədi yollarda təhlükəsizliyi artırmaq, tıxacların qarşısını almaq və mikromobillik vasitələrindən istifadəni genişləndirməkdir.
Zolaqlar Yenidən Bölünür, Parklanma Yerləri Yaradılır
Layihə çərçivəsində yolun həndəsi ölçüləri optimallaşdırılaraq, hərəkət zolaqlarının sayı saxlanılmaqla yenidən bölgüsü aparılıb. Əsas yeniliklərdən biri kimi, Nurəddin Süleymanov küçəsindən Dəmirçizadə küçəsinə qədər olan ərazidə 316 yeni parklanma yeri təşkil edilir. Bu addım prospektdə nizamsız parklanma problemini həll etməyə xidmət edəcək.
1.9 Kilometrlik Velosiped Zolağı
Ekoloji təmiz nəqliyyat növlərini təşviq etmək məqsədilə Mirəli Qaşqay küçəsindən Koroğlu Rəhimov küçəsinədək olan hissədə 1.9 km uzunluğunda mikromobillik (velosiped və skuter) zolaqları salınır. Təhlükəsizliyi təmin etmək üçün bu zolaqlar səki ilə avtomobil yolu arasındakı parklanma yerləri vasitəsilə nəqliyyat axınından ayrılacaq.
Piyada və Sərnişinlər Üçün Rahatlıq
Prospekt boyu piyadaların hərəkət intensivliyi nəzərə alınaraq yeni eynisəviyyəli piyada keçidləri quraşdırılacaq. Eyni zamanda, ictimai nəqliyyatdan istifadəni daha səmərəli etmək üçün avtobus dayanacaqlarının yerləşməsi optimallaşdırılır.
Layihənin icrası zamanı bütün yol boyu yüksək işıqqaytarma qabiliyyətinə malik müasir yol nişanları quraşdırılacaq və yeni nişanlanma xətləri çəkiləcək.
AYNA-dan verilən məlumata görə bu yeniliklər şəhər mühitində balanslı nəqliyyat sisteminin formalaşdırılmasına və vətəndaşların gündəlik hərəkət imkanlarının genişləndirilməsinə töhfə verəcək.
