Astarada itkin düşmüş digər balıqçının da meyiti tapıldı

Astarada itkin düşmüş hesab edilən balıqçı Turan Həsənovun meyiti İranda tapılıb.
Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, Xəzər dənizinin İran tərəfində meyit tapılıb.
Meyitin itkin düşmüş hesab edilən balıqçı 1997-ci il təvəllüdlü Həsənov Turan Eyvaz oğluna məxsus olduğu bildirilir.
Meyitin Azərbaycan tərəfə verilməsi istiqamətində işlər aparılır.
Qeyd edək ki, bu gün səhər saatlarında Astara rayonunun Şahağac kəndi yaxınlığında balıqçılardan biri 1999-cu il təvəllüdlü Ağadədə Həsənovun meyiti tapılıb.
