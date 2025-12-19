Astarada itkin düşmüş digər balıqçının da meyiti tapıldı

Astarada itkin düşmüş hesab edilən balıqçı Turan Həsənovun meyiti İranda tapılıb.

Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, Xəzər dənizinin İran tərəfində meyit tapılıb.

Meyitin itkin düşmüş hesab edilən balıqçı 1997-ci il təvəllüdlü Həsənov Turan Eyvaz oğluna məxsus olduğu bildirilir. 

Meyitin Azərbaycan tərəfə verilməsi istiqamətində işlər aparılır.

Qeyd edək ki, bu gün səhər saatlarında Astara rayonunun Şahağac kəndi yaxınlığında balıqçılardan biri 1999-cu il təvəllüdlü Ağadədə Həsənovun meyiti tapılıb.