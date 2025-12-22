Müğənni Dəniz Əsədova azadlığa buraxıldı

Amnistiya aktı müğənni Dəniz Əsədovaya da şamil edilib.

Day.Az "Qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hökmü ilə həbs edilmiş müğənni bu gün cəza çəkdiyi 4 saylı müəssisədən sərbəst buraxılıb.

Onun 22 gün həbs müddəti qalıbmış.

Müğənni "Qafqazinfo"ya açıqlamasında dövlət başçısına təşəkkür edib: "Cənab Prezidentimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bu humanist addımı atıb bizi ailəmizə qovuşdurdu. Prezident cəzamın çəkilməmiş hissəsini - 22 günü bağışladı, övladlarıma qovuşdum".