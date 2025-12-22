https://news.day.az/azerinews/1804251.html Müğənni Dəniz Əsədova azadlığa buraxıldı - VİDEO - FOTO Amnistiya aktı müğənni Dəniz Əsədovaya da şamil edilib. Day.Az "Qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hökmü ilə həbs edilmiş müğənni bu gün cəza çəkdiyi 4 saylı müəssisədən sərbəst buraxılıb. Onun 22 gün həbs müddəti qalıbmış.
Müğənni Dəniz Əsədova azadlığa buraxıldı - VİDEO - FOTO
Amnistiya aktı müğənni Dəniz Əsədovaya da şamil edilib.
Day.Az "Qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hökmü ilə həbs edilmiş müğənni bu gün cəza çəkdiyi 4 saylı müəssisədən sərbəst buraxılıb.
Onun 22 gün həbs müddəti qalıbmış.
Müğənni "Qafqazinfo"ya açıqlamasında dövlət başçısına təşəkkür edib: "Cənab Prezidentimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bu humanist addımı atıb bizi ailəmizə qovuşdurdu. Prezident cəzamın çəkilməmiş hissəsini - 22 günü bağışladı, övladlarıma qovuşdum".
