https://news.day.az/azerinews/1804473.html Azərin qızının ad gününü qeyd etdilər - VİDEO Mərhum sənətçi Azər Baxşəliyevin qızının ad günü olub. Day.Az xəbər verir ki, ailə üzvləri aktyorun yadigarı olan balaca Züleyxanın 3 yaşını təntənəli şəkildə qeyd ediblər. Ad günü məclisindən rəngarəng kadrları tanınmış teleaparıcı İlkin Həsəninin həyat yoldaşı Aysel Həsəni sosial şəbəkə izləyiciləri ilə bölüşüb.
Azərin qızının ad gününü qeyd etdilər - VİDEO
Mərhum sənətçi Azər Baxşəliyevin qızının ad günü olub.
Day.Az xəbər verir ki, ailə üzvləri aktyorun yadigarı olan balaca Züleyxanın 3 yaşını təntənəli şəkildə qeyd ediblər. Ad günü məclisindən rəngarəng kadrları tanınmış teleaparıcı İlkin Həsəninin həyat yoldaşı Aysel Həsəni sosial şəbəkə izləyiciləri ilə bölüşüb.
Xatırladaq ki, sevilən aktyor Azər Baxşəliyev bu ilin yanvar ayında dünyasını dəyişib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре