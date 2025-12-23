https://news.day.az/azerinews/1804478.html Bu ərazilərində qaz olmayacaq - RƏSMİ Sumqayıtda 1 300 abonentə qazın verilişində fasilə yaranacaq. Azəriqaz İstehsalat Birliyinin Sumqayıt Qaz İstismarı Sahəsindən Day.Az-a bildirilib ki, 23 dekabrda Sumqayıt şəhəri Ceyranbatan qəsəbəsində yeni quraşdırılmış ŞQTM-in mövcud qaz şəbəkəsinə qoşulması ilə əlaqədar qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Bu ərazilərində qaz olmayacaq - RƏSMİ
Sumqayıtda 1 300 abonentə qazın verilişində fasilə yaranacaq.
Azəriqaz İstehsalat Birliyinin Sumqayıt Qaz İstismarı Sahəsindən Day.Az-a bildirilib ki, 23 dekabrda Sumqayıt şəhəri Ceyranbatan qəsəbəsində yeni quraşdırılmış ŞQTM-in mövcud qaz şəbəkəsinə qoşulması ilə əlaqədar qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Belə ki, aparılacaq işlərlə əlaqədar qəsəbə üzrə 1 300 abonentin qaz təchizatı saat 10:00-dan etibarən müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. İşlər başa çatdırıldıqdan sonra qazın verilməsi mərhələli şəkildə bərpa ediləcək.
Abonentlərdən təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmələri xahiş olunur.
