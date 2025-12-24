Hər gün yeyirik, amma ürəyə ziyandır - Süfrədə ən təhlükəli 3 qida
Ləzzətli olduqları üçün gündəlik süfrələrdən əskik olmayan bəzi qidalar, mütəxəssislərin fikrincə, ürək sağlamlığı üçün ciddi risk yarada bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, araşdırmalar göstərir ki, xüsusilə emal olunmuş və qızardılmış qidaların müntəzəm istehlakı qan təzyiqini artırır, damar sistemini yükləyir və ürək-damar xəstəlikləri riskini yüksəldir. Mütəxəssislər əsas problemin nə yediyimiz və nə qədər tez-tez istehlak etdiyimizlə bağlı olduğunu vurğulayırlar.
Emal olunmuş ətlər
Pastrami və digər emal olunmuş ətlər yüksək natrium və nitrit tərkibinə görə qan təzyiqini yüksəldə bilər. Bişirmə prosesində yaranan bəzi kimyəvi maddələr isə damar sistemində iltihaba səbəb olur. Uzunmüddətli istehlak ürək-damar xəstəlikləri riskini artırır.
Ağ çörək
Bir çox evdə əsas qida sayılan ağ çörək yüksək qlisemik indeksə malikdir. Qan şəkərini sürətlə artırır, lif baxımından kasıbdır və çəki artımı ilə insulin müqavimətinə yol aça bilər. Mütəxəssislər çörək seçərkən "100% tam taxıl" ifadəsinə üstünlük verilməsini tövsiyə edirlər.
Fransa kartofu
Qızardılmış qidalar arasında ən risklisi fransa kartofu hesab olunur. Qızartma zamanı kartof yağı çox udur, dəfələrlə qızdırılan yağlarda isə trans yağlar yaranır. Bol duzla birlikdə bu qida yüksək təzyiq, piylənmə və koroner ürək xəstəliyi riskini artırır.
