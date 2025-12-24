Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevin doğum günü münasibətilə paylaşım edib

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "Instagram" səhifəsində Prezident İlham Əliyevin doğum günü münasibətilə paylaşım edib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Ləyaqət, saf niyyət və xeyirxah ürək- Uca Tanrının sözsüz eşitdiyi ali dualardır. Uca Allah Sizi və xalqımızı qorusun!"