Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevin doğum günü münasibətilə paylaşım edib - FOTO - VİDEO
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "Instagram" səhifəsində Prezident İlham Əliyevin doğum günü münasibətilə paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Ləyaqət, saf niyyət və xeyirxah ürək- Uca Tanrının sözsüz eşitdiyi ali dualardır. Uca Allah Sizi və xalqımızı qorusun!"
