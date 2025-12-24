https://news.day.az/azerinews/1804984.html Prezident İlham Əliyev ad gününü ailə üzvləri ilə qeyd edib - FOTO Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ad gününü ailə üzvləri ilə qeyd edib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı paylaşımı Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva rəsmi "Instagram" səhifəsində edib.
