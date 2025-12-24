Prezident İlham Əliyev ad gününü ailə üzvləri ilə qeyd edib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ad gününü ailə üzvləri ilə qeyd edib.

Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı paylaşımı Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva rəsmi "Instagram" səhifəsində edib.