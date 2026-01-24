Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığımızı möhkəmləndirəcəyik - Tramp
ABŞ Prezidenti Donald Tramp ötən ilin avqust ayında imzalanmış Sülh Sazişinə əməl etdiklərinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyana təşəkkür edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Tramp "Truth" sosial mediasında paylaşım edib.
O bildirib ki, bu pis müharibə onun başa vurduğu 8 müharibədən biri idi. Artıq Rifah və sülh hökm sürür.
"Biz Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığımızı möhkəmləndirəcəyik. Ermənistanla sülhməramlı nüvə əməkdaşlığı üçün saziş imzalayacağıq. Böyük yarımkeçirici istehsalçılarımız üçün müqavilələrə imza atacağıq. ABŞ-da istehsal olunmuş müdafiə avadanlıqlarını, o cümlədən gödəkçə, qayıqlar və sairi Azərbaycana satacağıq", - Tramp vurğulayıb.
