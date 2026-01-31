Qışda tok vurma halları niyə artır?
Qış aylarında bir çox insan suya və ya nəm səthlərə toxunduqda elektrik cərəyanı vurduğunu hiss etdiyini bildirir. Mütəxəssislər bu halın birbaşa bir neçə məişət amili ilə bağlı olduğunu qeyd edirlər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, elektrik mühəndislərinin sözlərinə görə, əsas səbəblərdən biri evlərdə torpaqlama sisteminin olmaması və ya düzgün işləməməsidir. Xüsusilə su kranları, duş kabinələri, paltaryuyan və qabyuyan maşınlar elektrik şəbəkəsinə bağlı olduqda və torpaqlama zəifdirsə, metal səthlərdə cərəyan yığılır. Bu zaman insan suya və ya metal hissəyə toxunduqda zəif elektrik zərbəsi hiss edir.
Digər mühüm səbəb rütubət və nəmli mühitdir. Qışda isti su istifadəsi artdığı üçün hamam və mətbəx kimi məkanlarda rütubət yüksəlir. Nəm isə elektrik cərəyanının ötürülməsini asanlaşdırır. Bundan əlavə, köhnə naqillər, izolyasiyası zədələnmiş elektrik xətləri və nasaz məişət texnikası riski daha da artırır.
Mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər ki, bu cür hallar təhlükəli ola bilər və ciddi fəsadlara yol aça bilər. Ona görə də evlərdə torpaqlama sisteminin yoxlanılması, su ilə təmasda olan elektrik cihazlarının mütəmadi texniki baxışdan keçirilməsi və nasaz avadanlıqlardan istifadə edilməməsi tövsiyə olunur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре