Prezident İlham Əliyev SHXÇDX-nin hərbi qulluqçularını və mülki işçilərini təltif edib
Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin hərbi qulluqçuları və mülki işçiləri təltif edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, xidməti vəzifələrini və qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları və mülki işçiləri təltif ediliblər:
"Vətən uğrunda" medalı ilə
Qarayev Natiq Sahib oğlu - general-mayor
Cəfərov Elməddin Qulu oğlu - polkovnik
Quliyev İslam Ramiz oğlu - polkovnik
"Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə
Hidayev Əziz Şahmurad oğlu - polkovnik
Abbasov Hikmət Zahid oğlu - mayor
Əliyeva Samirə Təşkilat qızı - mayor
"Tərəqqi" medalı ilə
Sədrətdinov Pərviz Həsən oğlu.
