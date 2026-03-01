https://news.day.az/azerinews/1819125.html Tramp İrana xəbərdarlıq edib ABŞ Prezidenti Donald Tramp İrana xəbərdarlıq edib. Day.Az xəbər verir ki, Donald Tramp bildirib ki, İran indi daha sərt zərbə endirəcəyini bəyan edib. "Lakin bunu etməsələr yaxşıdır. Çünki bunu etsələr, biz də onlara indiyədək görülməmiş bir güclə zərbə endirəcəyik", - deyə ABŞ Prezidenti vurğulayıb.
Qeyd edək ki, İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İranın Ali Rəhbəri Əli Xameneinin qisasını alacağını, daha güclü, misli görünməmiş zərbələr endiriləcəyini bəyan edib.
