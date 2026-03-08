Kompüterinizin yan tərəfindəki kilid simvolu - Heç kim nə işə yaradığını bilmir
Noutbukların yan hissəsində, USB girişlərinin dərhal yanında yerləşən kiçik yuvanın əslində çox kritik bir vəzifəsi var. Çox istifadəçinin görməzdən gəldiyi bu detal, kompüterinizin oğurlanmasının qarşısını alacaq fiziki bir təhlükəsizlik divarı yaratmağınıza imkan verir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, noutbuk istifadəçilərinin böyük əksəriyyəti cihazlarının yan tərəfində yerləşən və yanında kilid simvolu olan o kiçik boşluğun nə məna verdiyini bilmir. Şarj girişləri və USB portlarının yanında səssizcə duran bu yuva, əslində iyirmi ildən çoxdur ki, texnologiya dünyasında mühüm bir təhlükəsizlik standartı kimi mövcuddur. İlk baxışda heç bir funksiyası yoxmuş kimi görünsə də, bu boşluq kompüterinizi fiziki oğurluqlardan qorumağın açarıdır.
"K-Slot" olaraq da adlandırılan bu yuva, Kensington kilidi adlı xüsusi bir təhlükəsizlik mexanizmi üçün nəzərdə tutulub. Texnologiya mağazalarında nümayiş etdirilən noutbukların kabel vasitəsilə masaya bağlı olduğunu yəqin ki, görmüsünüz. Budur, həmin sistemin eynisini şəxsi cihazınızda da istifadə etmək mümkündür. Bu kilidlər sayəsində dəyərli elektron cihazınızı masaya, partaya və ya tərpədilməsi qeyri-mümkün olan ağır bir əşyaya birbaşa bağlaya bilərsiniz. 2022-ci ilin məlumatlarına görə, noutbukların, proyektorların və monitorların 95%-i bu kilidləmə həlləri ilə uyğun gəlir.
Kensington təhlükəsizlik yuvaları otuz ildən artıqdır ki, həyatımızda olsa da, cihazların dizaynı dəyişdikcə istifadə sahələri də fərqlənib. Çox nazik quruluşdakı "ultrabook" modellərində yer darlığı səbəbindən bu yuvaya rast gəlinməsə də, standart ölçülü noutbukların çoxunda hələ də mövcuddur. Təkcə kompüterlərdə deyil; printerlər, dinamiklər və digər yüksək qiymətli ofis avadanlıqları da bu fiziki qoruma dəstəyi ilə istehsal olunur.
Bu kilidlərin əsas məqsədi oğruları tamamilə dayandırmaqdan ziyadə, "götür-qaç" kimi tanınan anlıq oğurluq cəhdlərinin qarşısını almaq və çəkindirici bir ünsür yaratmaqdır. Əlbəttə, peşəkar avadanlıqlarla bu kabelləri kəsmək mümkündür, lakin bu, vaxt tələb etdiyi üçün oğrular üçün ciddi risk yaradır. Təhlükəsizliyin tam təmin olunması üçün kabelin bağlandığı yerin də möhkəm olması vacibdir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре