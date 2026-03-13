Birjalarda qiymətli metalların fyuçers qiymətləri ucuzlaşıb
Nyu-York Ticarət Birjasında (NYMEX) və Comex birjasında (NYMEX-in bölməsi) qiymətli metallar - platin, palladium, qızıl və gümüş üzrə fyuçerslərin qiyməti 1,4-5,58 faiz azalma göstərib.
Day.Az xəbər verir ki, bu, ticarət platformalarının məlumatlarında əks olunub.
Bakı vaxtı ilə saat 21:46-ya olan məlumata görə, 2026-cı ilin iyun ayında NYMEX-də çatdırılma üçün palladium fyuçerslərinin qiyməti 3,88 faiz azalaraq troy unsiyası üçün 1584 dollara enib. 2026-cı ilin aprel ayında çatdırılma üçün platin fyuçersləri isə 5,58 faiz ucuzlaşaraq troy unsiyası üçün 2044,6 dollar olub.
Eyni zamanda, 2026-cı ilin aprel ayında Comex birjasında çatdırılma üçün qızılın qiyməti 1,4 faiz azalaraq troy unsiyası üçün 5054,1 dollar təşkil edib. Gümüşün 2026-cı ilin may ayında çatdırılma fyuçerslərinin qiyməti isə 4,84 faiz enərək troy unsiyası üçün 80,99 dollar olub.
