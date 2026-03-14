Hikmət Hacıyev Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi ilə TRIPP layihəsini müzakirə edib

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Avropa İttifaqının (Aİ) Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi səfir Eduard Stipraislə görüşüb.
O bildirib ki, E.Stipraislə regional əməkdaşlıq, xüsusilə bağlantı imkanları, həmçinin Trans-Xəzər və TRIPP layihələri üzrə səmərəli müzakirələr aparılıb.
Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Azərbaycanın Mərkəzi Asiya Məsləhət Şurasına tamhüquqlu üzvlüyünü nəzərə alaraq bu format çərçivəsində əməkdaşlıq üçün mühüm imkanlar mövcuddur.
