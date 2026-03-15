https://news.day.az/azerinews/1822351.html
Bu çayı qətiyyən almayın - Boya aşkarlandı
Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşə Nazirliyi qida təhlükəsizliyi ilə bağlı yeni yoxlama nəticələrini açıqlayıb.
Day.Az Lent.az-a istinadla xəbər verir ki, yoxlama nəticəsində "Elmas" adlı çaylarda süni boya maddəsi aşkarlanıb.
Nazirlik bununla yanaşı laboratoriya analizlər zamanı ən diqqətçəkən pozuntuların ət məhsulları kateqoriyasında qeydə alındığını da bildirib. Mal ətindən olan kolbasa adı ilə satılan bəzi məhsulların tərkibində mal başı və quş ətindən istifadə olunduğunu aşkarlanıb.
