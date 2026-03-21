Sadə görünür, amma təhlükəlidir - Diş əti qanaması nəyin xəbəridir?
"Diş əti qanaması əksər hallarda diqqətdən kənarda qalsa da, bu hal ciddi sistem xəstəliklərinin erkən əlaməti ola bilər".
Milli.Az xəbər verir ki, bunu türkiyəli ağız, diş və çənə cərrahı Ümit Selçuk deyib.
Onun sözlərinə görə, diş əti xəstəlikləri erkən mərhələdə aşkar olunmadıqda irəliləyərək diş itkisinə səbəb ola bilər:
"Diş fırçalayarkən və ya öz-özünə baş verən qanamalar sağlam ağız üçün normal sayılmır. Bu, çox vaxt diş əti xəstəliklərinin ilk siqnalıdır. Sadə bir qanama kimi görünən bu vəziyyət əslində altda yatan iltihabi prosesin göstəricisidir. Vaxtında müdaxilə edilməzsə, sümük itkisi və diş itkisi qaçılmaz ola bilər".
Qeyd edib ki, ağız sağlamlığı ümumi sağlamlıqla birbaşa əlaqəlidir. Xüsusilə şəkərli diabet xəstələrində diş əti problemlərinin daha sürətlə inkişaf etdiyini bildirib.
Bildirib ki, periodontal xəstəliklər diabet, ürək-damar və bəzi tənəffüs yolu xəstəlikləri ilə əlaqəlidir.
"Ağız boşluğundakı xroniki infeksiyalar orqanizmdə iltihabı artıraraq ümumi sağlamlığa mənfi təsir göstərə bilər. Ağız sağlamlığı ümumi sağlamlığın güzgüsüdür və buna görə də laqeyd yanaşılmamalıdır", - deyə əlavə edib.
Gündə ən azı iki dəfə düzgün texnika ilə dişlərin fırçalanmasını, diş ipindən istifadəni və ağız baxımı qaydalarına riayət olunmasını tövsiyə edib.
O, həmçinin vurğulayıb ki, ağız və diş sağlamlığının qorunmasında mütəmadi stomatoloji müayinələr mühüm rol oynayır:
"İldə ən azı iki dəfə diş həkimi müayinəsi xəstəliklərin erkən mərhələdə aşkarlanmasına imkan verir. Bu da həm müalicəni asanlaşdırır, həm də daha ciddi problemlərin qarşısını alır".
