22 ölkə Hörmüz boğazının bağlanmasını pisləyib
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniyanın da daxil olduğu 22 ölkə Hörmüz boğazının İran qüvvələri tərəfindən faktiki bağlanmasını pisləyən birgə bəyanatla çıxış edib.
Day.Az xəbər verir ki, bəyanatda regionda gərginliyin artmasından narahatlıq ifadə olunub və İran təhdidləri dərhal dayandırmağa çağırılıb.
Nazirliyin rəsmi saytında dərc olunan bəyanatda qeyd edilir: "Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçidin təmin edilməsi üçün müvafiq tədbirlərə töhfə verməyə hazırıq. Hazırlıq planlaşdırmasında iştirak edən ölkələrin öhdəliklərini alqışlayırıq".
Sənədi Avstraliya, Bəhreyn, Böyük Britaniya, Danimarka, İtaliya, Kanada, Latviya, Litva, Niderland, Norveç, Yeni Zelandiya, BƏƏ, Rumıniya, Sloveniya, Finlandiya, Fransa, Almaniya, Çexiya, İsveç, Estoniya, Cənubi Koreya və Yaponiya imzalayıb.
