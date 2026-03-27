Qatıq yeməyin də saatı varmış - Faydası qat-qat artır
Qatıq istehlakının faydası yalnız onun tərkibindən deyil, həm də nə vaxt yeyildiyindən asılıdır. Araşdırmalar göstərir ki, düzgün zamanda yeyilən qatıq həzmdən enerjiyə qədər bədəndə mühüm fərqlər yaradır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qatıq günün hər saatında yeyilə bilən nadir qidalardan biri kimi diqqət çəkir. Ancaq söhbət tək bir paydan gedirsə, yəni qatıq gün ərzində yalnız bir dəfə yeyiləcəksə, elmi məlumatlar və həzm sistemi üzərində aparılan tədqiqatlar müəyyən bir vaxt dilimini ön plana çıxarır.
Araşdırmalara görə, qatıq tək bir pay kimi yeyiləcəksə, ən səmərəli vaxt səhər saatlarıdır. Bunun əsas səbəbi həzm sisteminin günün ilk saatlarında ən aktiv dövrünü yaşamasıdır. Oyandıqdan sonra artan mədə turşusu və həzm fermentləri qatığın tərkibindəki probiotiklərin bağırsaqlara daha sürətli və effektiv şəkildə çatmasını təmin edir. Eyni zamanda, zülalların parçalanması və sorulması da bu saatlarda daha məhsuldar baş verir. 2025-ci ildə aparılan tədqiqatlar üzə çıxarıb ki, səhər yeyilən qıcqırdılmış süd məhsulları insulin həssaslığını artırır və gün boyu qan şəkəri balansını qorumağa kömək edir. Bu da qatığın səhər yeyildiyi təqdirdə yalnız həzmi deyil, həm də ümumi maddələr mübadiləsini dəstəklədiyini göstərir.
Səhər yeyilən qatıq təsirini yalnız həmin yeməklə məhdudlaşdırmır. Tərkibindəki probiotiklər bağırsaq florasına günün erkən saatlarında daxil olaraq həzm prosesinə gün ərzində müsbət təsir göstərir. Bundan əlavə, qatığın zülal tərkibi toxluq hissini uzadaraq gün ərzində qəfil aclıq krizlərinin qarşısını ala bilir. Bu isə həm daha balanslı qidalanmağa, həm də enerji səviyyəsinin qorunmasına töhfə verir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре