"Vikipediya"dan daha bir QADAĞA
Bundan sonra müəlliflərə məqalələri süni intellekt vasitəsilə yazmaq və ya yenidən işləmək qadağandır. Lakin qrammatika və orfoqrafiyanın yoxlanılması, eləcə də tərcümə məqsədilə neyroşəbəkələrdən istifadə etməyə icazə verilir.
Qeyd olunur ki, süni intellektlə yazılmış məzmunu aşkar etmək hələ də çətin olaraq qalır və belə materialların sayta yerləşdirilməsi ehtimalı mövcuddur.
