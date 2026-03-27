Praqada Rus Evinə "Molotov kokteyli" atdılar

Çexiyanın paytaxtı Praqadakı Rus Evi binası naməlum şəxslər tərəfindən "Molotov kokteylləri" ilə hücuma məruz qalıb.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə barədə mərkəzin rəhbəri İqor Girenko məlumat verib. O bildirib ki, 26 mart gecəsi binaya 6 ədəd yandırıcı maye olan şüşə atılıb, lakin xoşbəxtlikdən 3-ü partlamayıb.

Rusiya səfirliyi bu hücumu "aqressiya aktı" kimi qiymətləndirib.