Praqada Rus Evinə "Molotov kokteyli" atdılar Çexiyanın paytaxtı Praqadakı Rus Evi binası naməlum şəxslər tərəfindən "Molotov kokteylləri" ilə hücuma məruz qalıb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə barədə mərkəzin rəhbəri İqor Girenko məlumat verib. O bildirib ki, 26 mart gecəsi binaya 6 ədəd yandırıcı maye olan şüşə atılıb, lakin xoşbəxtlikdən 3-ü partlamayıb.
Rusiya səfirliyi bu hücumu "aqressiya aktı" kimi qiymətləndirib.
