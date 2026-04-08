Hava ilə bağlı növbəti xəbərdarlıq

Aprelin 9-da Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

 

Bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının qısamüddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, bəzi dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var.