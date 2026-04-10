Yardımlının bəzi əraziləri işıqsız qalacaq Sabah Yardımlı rayonunda işıq olmayacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyəti məlumat yayıb.
Yardımlının bəzi əraziləri işıqsız qalacaq
Sabah Yardımlı rayonunda işıq olmayacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyəti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 10.04.2026-cı il tarixində, saat 14:00-dan 16:00-dək elektrik xətlərində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar Yardımlı rayonunun 4 yaşayış məntəqəsi üzrə (Yardımlı şəhəri, Gavran, Dəlləkli, Ostayır) 1436 abonentin elektrik enerjisi ilə təchizatında fasilə yaranacaqdır.
