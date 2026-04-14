Azərbaycan Çexiya ilə enerji əməkdaşlığının genişləndirilməsi potensialını görür - Elçin Əmirbəyov
Azərbaycan Çexiya Respublikası ilə enerji əməkdaşlığını xam neft tədarükündən, o cümlədən təbii qaz və bərpa olunan enerji mənbələrindən kənarda genişləndirmək üçün əhəmiyyətli imkanlar görür.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Çexiya mediasına müsahibəsində bildirib.
"Çexiyada istifadə olunan neftin təxminən üçdə birinin Azərbaycandan gəldiyini demək olar. Bu əməkdaşlıq təbii qaz da daxil olmaqla, digər sahələrə də genişləndirilə bilər", - o deyib.
E. Əmirbəyovun sözlərinə görə, son illərdə Azərbaycan qaz ixracının coğrafiyasını əhəmiyyətli dərəcədə şaxələndirib.
"Azərbaycanın günəş və külək enerjisi, eləcə də elektrik enerjisi sahəsində böyük potensialı olduğundan, enerji portfelimizi bərpa olunan enerji mənbələrini də əhatə etməklə genişləndirə bilərik. Avropanın enerji mənbələrini şaxələndirmək üçün bir neçə Avropa İttifaqı ölkəsi və regional dövlətlərlə müzakirələr davam edir", - o bildirib.
E. Əmirbəyov qaz təchizatının daha da genişləndirilməsi üçün infrastrukturun modernləşdirilməsi və investisiya qoyuluşunun tələb olunacağını vurğulayıb.
"Yeni ölkələrə qaz tədarükünün həcminin artırılması, şübhəsiz ki, həm kəşfiyyat, həm də hasilat sahələrinə, eləcə də mövcud infrastrukturun imkanlarının genişləndirilməsinə əlavə investisiya tələb edir. Avropaya təbii qaz ixrac etdiyimiz Cənub Qaz Dəhlizi artıq tam gücü ilə işlədiyindən, əlavə imkanlara ehtiyacımız var. Buna nail olmaq üçün Avropa İttifaqı və Azərbaycan birlikdə çalışmalıdırlar", - o əlavə edib.
