Azərbaycan ABŞ ilə tərəfdaşlığı Asiya və Avropa arasında əlaqənin inkişafının açarı hesab edir - Elçin Əmirbəyov
Azərbaycan ABŞ ilə tərəfdaşlığını Asiya və Avropa arasında nəqliyyat əlaqəsinin inkişaf etdirilməsi üçün əsas layihələrin irəliləməsində əsas amil kimi görür.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Çexiya mediasına müsahibəsində bildirib.
"Donald Trampın ikinci prezidentlik müddəti Azərbaycanla ikitərəfli münasibətlərdə yeni bir fəsil açdı. Bu gün demək olar ki, bu münasibətlər keyfiyyət və miqyas baxımından zirvəyə çatıb", -o deyib.
E. Əmirbəyovun sözlərinə görə, tərəflər geniş sahələri əhatə edən Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası imzalayıblar.
"Bu, Azərbaycan və ABŞ arasında kifayət qədər geniş sahələri əhatə edən Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasıdır. Əlbəttə ki, bu sahələr qarşılıqlı anlaşma və hər iki tərəfin maraqları əsasında seçilib", o qeyd edib.
E. Əmirbəyov əlavə edib ki, ABŞ Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün bərqərar olması səylərinə də töhfə verib.
"Bu münasibəti çox vacib edən ikinci element, ABŞ və hazırkı administrasiyanın Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün təşviqində oynadığı müsbət roldur", - o bildirib.
E. Əmirbəyov vurğulayıb ki, siyasi qarşılıqlı fəaliyyət və sülhməramlı səylərlə yanaşı, tərəfdaşlıq yeni nəqliyyat marşrutlarının inkişaf etdirilməsinə yönəlib.
"Lakin bu, yeganə məsələ deyil. Məqsəd gələcəkdə Şərqi Asiyanı Xəzər dənizi və Cənubi Qafqaz vasitəsilə Qərbi Avropa ilə birləşdirəcək yeni və ya alternativ bir əlaqə yolu yaratmaqdır", - o qeyd edib.
"Bütün bu amillər bir araya gəldikdə, bu münasibətlərin Azərbaycan üçün əhəmiyyəti daha aydın olur. Biz bu müsbət impulsu davam etdirmək niyyətindəyik", - E. Əmirbəyov əlavə edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре