Azərbaycan Çexiya üçün Cənubi Qafqaz və Orta Asiya bazarlarına açılan əsas "qapı" ola bilər - Elçin Əmirbəyov
Azərbaycan Çexiya Respublikasına Cənubi Qafqaz və Orta Asiya kimi strateji bölgələrə açılan mühüm bir "qapı" kimi fayda verə bilər.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Çexiya mediasına müsahibəsində bildirib.
"Biz dostluğa, qarşılıqlı hörmətə və ortaq maraqlara əsaslanan bu münasibətlərin daha da dərinləşdirilməsinə böyük əhəmiyyət veririk. 2015-ci ildən bəri ölkələrimiz strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi ilə bağlıdır. Əlbəttə ki, enerji kimi ənənəvi əməkdaşlıq sahələrimiz var, lakin inanırıq ki, sənaye, kənd təsərrüfatı və turizm də daxil olmaqla digər sahələrdə hələ də əhəmiyyətli dərəcədə istifadə olunmamış potensial mövcuddur. Bizim üçün çox vacib olan digər sahələr də ola bilər. İki ölkə arasında yüksək səviyyəli dialoq da çox yaxşı inkişaf edir", - deyə o qeyd edib.
E. Əmirbəyov Azərbaycanın artan geosiyasi və iqtisadi rolunu vurğulayıb.
"Bir tərəfdən, biz Çexiya Respublikası ilə münasibətləri onun mühüm sənaye bazasına, texnoloji təcrübəsinə və Avropa İttifaqı və NATO üzvü kimi əhəmiyyətli roluna görə qiymətləndiririk. Digər tərəfdən, Azərbaycan Çexiya Respublikasına Cənubi Qafqaz və Orta Asiya kimi mühüm regionlara "qapı" kimi üstünlüklər təqdim edə bilər. Biz uzun illərdir ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əsas rol oynamışıq və regional əlaqədə əsas ölkəyə çevrilmişik", - deyə o bildirib.
E. Əmirbəyov əlavə edib ki, Çexiyanın texniki təcrübəsinin Azərbaycanın iqtisadi və geosiyasi mövqeyi, infrastrukturu və enerji sektorundakı rolu ilə birləşməsi iki ölkə arasında əməkdaşlıq potensialını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirə bilər.
