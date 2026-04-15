Çiyələyi şüşə bankada saxlamağın qaydası
Bu üsul çiyələyin rütubət və hava ilə təmasını minimuma endirərək çürüməni ləngidir.
Day.Az xəbər verir ki, çiyələyi saxlamazdan əvvəl yumaq onun ən böyük düşmənidir. Meyvənin üzərindəki təbii qoruyucu təbəqə yuyulduqda pozulur və çiyələk suyu süngər kimi çəkir. Bu isə onun yumşalmasına və sürətlə kiflənməsinə səbəb olur. Çiyələkləri yalnız yeməzdən dərhal əvvəl yumaq lazımdır.
Şüşə banka plastik qablardan daha gigiyenikdir və kənar qoxuların meyvəyə keçməsinin qarşısını alır. Bankanın qapağını möhkəm bağladıqda içəri oksigen girişi məhdudlaşır, bu da bakteriya və kiflərin yaranmasını yavaşladır.
Bankanın içinə bir ədəd kağız dəsmal yerləşdirmək olduqca vacibdir. Kağız dəsmal meyvənin daxilindəki artıq nəmi çəkərək çiyələklərin quru qalmasını təmin edir.
Maraqlı bir hiylə isə bankanı soyuducuya tərs qoymaqdır. Bu, nəmin dibdə toplanmasının qarşısını alır və təzyiqi bərabər paylayır. Beləliklə, çiyələklər bir-birini əzmir və daha diri qalır.
Şüşə bankanın dibinə kağız dəsmal qoyun.
Meyvələri zədələmədən bankaya doldurun.
Qapağını möhkəm bağlayın və soyuducuya tərs formada yerləşdirin.
