Xəzər dənizində zəlzələ olub

Xəzər dənizində zəlzələ baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 06:52-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 4,2 olub. Zəlzələnin ocağı 36 km dərinlikdə yerləşib.