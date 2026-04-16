https://news.day.az/azerinews/1828292.html Horadiz–Ağbənd dəmir yolu xəttinin tamamlanma tarixi AÇIQLANIB Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin tikintisi 2028-ci ildə tamamlanacaq. Day.Az xəbər verir ki, bunu Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclasında bildirib. Onun sözlərinə görə, hazırda layihənin həyata keçirilmə səviyyəsi təxminən 75 %-dir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре