Azərbaycan Rusiyanın azad edilmiş ərazilərdəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib

Ağdamın Mahrızlı kəndində Həştərxan qubernatorluğu tərəfindən uşaq bağçasının tikintisini yüksək qiymətləndirik.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev aprelin 16-da Zəngilan şəhərində Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə Hökümətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclasında deyib.

Şahin Mustafayev Araz vadisi iqtisadi zonasında "Kamaz" servis mərkəzinin və Ağdamın Mahrızlı kəndində Həştərxan qubernatorluğu tərəfindən uşaq bağçasının tikintisini yüksək qiymətləndirib və Rusiya tərəfinə təşəkkür edib.