May ayında Bakıda bir neçə beynəlxalq tədbir keçiriləcək
Mayın 14-də - "Bakı Şəhərsalma Həftəsi" çərçivəsində Qlobal Cənub QHT Platformasının Baş Assambleyası, mayın 16-da isə Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv Ölkələrin QHT-lərinin II Həmrəylik Forumu keçiriləcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Aygün Əliyeva agentliyin 5 illiyinə həsr olunan mətbuat konfransında deyib.
İdarə Heyətinin sədri, WUF13 Təşkilat Komitəsinin üzvü Aygün Əliyeva Azərbaycan QHT-lərinin WUF13-ə ciddi hazırlaşdığını bildirib:
"2026-cı il mayın 19-da QHT Agentliyinin təşkilatçılığı ilə WUF13 QHT Forumu keçiriləcək. Bu Foruma 100-dən çox ölkədən nüfuzlu vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin qatılması gözlənilir. Bu qlobal tədbir yerli və xarici QHT-lərin WUF13 irsinə çevriləcək".
