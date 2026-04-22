Zibillikdən top mərmisi tapıldı - FOTO
Türkiyədə küçədən keçən bir sakin zibil paketinin içində şübhəli cisim aşkarlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə Sivasın Ahmet Turan Gazi məhəlləsində baş verib.
Belə ki, şübəli cisimin mərmi ola biləcəyi ehtimalı ilə dərhal polisə xəbər verilib. Əraziyə bomba zərərsizləşdirmə qrupları çağırılıb.
Hadisə yerinə gələn mütəxəssislər cismin həqiqətən də hərbi təyinatlı havan mərmisi olduğunu müəyyən edib və onu təhlükəsiz şəkildə ərazidən götürüb.
Mərmi xüsusi qaydada imha olunmaq üçün götürülüb və ərazidə qısa müddətli təşviş yaşansa da, vəziyyət nəzarət altına alınıb.
