https://news.day.az/azerinews/1829781.html
Bakıda Xəzər və Mərkəzi Asiya üzrə neft ticarəti və logistika Forumu keçirilir
Bakıda Xəzər və Mərkəzi Asiya regionlarında neftin ticarəti və logistikasına həsr olunmuş İkinci Forumu keçirilir.
Day.Az xəbər verir ki, Forumun gündəliyi dəyişən qlobal mühitdə nəqliyyat və infrastruktur, maliyyə aspektləri və əməliyyatları, eləcə də ticarət strategiyaları daxil olmaqla əsas sahələri əhatə edəcək.
Müzakirələr həmçinin resurs bazası, emal və hüquqi çərçivə məsələlərini də əhatə edəcək.
Forumun məqsədi regional neft ticarəti və logistikası sahəsində peşəkar dialoqun inkişaf etdirilməsini, təcrübə mübadiləsinin aparılmasını və işgüzar əlaqələrin qurulmasını hədəfləyir.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре