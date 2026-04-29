Əməliyyat Şirkəti WUF13 iştirakçıları üçün ictimai nəqliyyat haqqında məlumat yayıb
WUF13 Əməliyyat Şirkətindən Day.Az-a verilən məlumata görə, Bakı şəhərində hərəkət metro, avtobus, dəmir yolu, aeroport ekspress marşrutu, taksi xidmətləri və mikromobillik vasitələri ilə rahat şəkildə təşkil olunur.
Metro və avtobuslarda ödəniş üçün "BakıKart", dəmir yolu səfərləri üçün isə "ADY kart" istifadə edilir. Ödənişlər həmçinin mobil tətbiqlər, QR bilet və NFC təmassız ödəniş vasitələri ilə də həyata keçirilə bilər.
WUF13 məkanına ən yaxın metro stansiyası "Koroğlu"dur. Metro hər gün saat 06:00-dan 00:00-dək, Abşeron dairəvi dəmiryol xətti üzrə qatarlar isə 06:30-dan 23:00-dək fəaliyyət göstərir. H1 hava limanı ekspress marşrutu hava limanı ilə şəhər mərkəzi arasında 24 saat nəqliyyat əlaqəsi təmin edir və Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzindən keçir.
Şəhər üzrə səfərlərinizi daha rahat planlaşdırmaq üçün "BakıKart", "ADY" və AYNA "MaaS" mobil tətbiqlərindən istifadə edə bilərsiniz. Tətbiqlər marşrut seçimləri, yaxın dayanacaqlar, real vaxt izləmə, balansın artırılması və ekoloji baxımdan daha uyğun səyahət imkanları barədə məlumat təqdim edir.
Əlilliyi olan şəxslər üçün "Əlçatan Metro" xidməti də mövcuddur. Bununla yanaşı, Bakı şəhərində taksi xidmətləri və təqribən 50 km uzunluğunda velosiped və skuter zolaqları iştirakçılar üçün əlavə hərəkət imkanları yaradır.
