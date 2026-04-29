BƏƏ-nin OPEK-dən çıxması neft tədarüklərinin dinamikasına təsir göstərəcək - "Wood Mackenzie"
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) OPEK və OPEK+ təşkilatlarından çıxmasının, 2027-ci ildən etibarən neft tədarüklərinin dinamikasına təsir göstərəcəyi gözlənilir.
Bu barədə Day.Az beynəlxalq tədqiqat və konsaltinq şirkəti "Wood Mackenzie"yə istinadən xəbər verir.
Aprelin 28-də BƏƏ 1 may 2026-cı il tarixindən etibarən OPEK və OPEK+ təşkilatlarından çıxacağını elan edib. Ölkənin Energetika və İnfrastruktur Nazirliyi bildirib ki, qərar istehsal siyasəti və hasilat güclərinin perspektivlərinə yenidən baxıldıqdan sonra qəbul olunub və energetika sahəsinə daxili investisiyaların sürətləndirilməsi strategiyasına uyğundur. Bununla yanaşı, BƏƏ vurğulayıb ki, ölkə bazarın məsuliyyətli iştirakçısı olaraq qalacaq və gələcək siyasəti bazar sabitliyinə yönələcək.
"BƏƏ-nin OPEK-dən çıxışı mühüm hadisədir və şübhəsiz ki, təşkilatın 1960-cı ildə yaradılmasından bəri ən böyük parçalanmadır. 1967-ci ildən üzv olan BƏƏ, əhəmiyyətli resurslarının inkişafı sayəsində hasilat güclərinə görə OPEK-də ikinci ən böyük istehsalçıya çevrilib",- deyə "Wood Mackenzie"nin hesabatında deyilir.
Analitiklər qeyd edirlər ki, BƏƏ ona təşkilatdan çıxmağa imkan verən özünə məxsus iqtisadi mövqeyə malikdir.
"Ölkənin digər iştirakçılarla müqayisədə istifadə olunmamış hasilat güclərinin payı xeyli yüksəkdir və mövcud məhdudiyyətlər aradan qalxdığı təqdirdə bu potensialdan istifadə edə bilər. Bundan əlavə, BƏƏ-nin əksər başqa ölkələrlə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə daha az ziyanlı neft qiymətlərinə malikdir ki, bu da onun iqtisadiyyatını aşağı qiymətlər dönəminə daha dayanıqlı edir", -deyə hesabatda qeyd olunur.
Ekspertlər həmçinin vurğulayırlar ki, qərar qısamüddətli dövrdə hasilatın artım imkanlarının məhdud olduğu şəraitdə qəbul edilib. Buna səbəb Hörmüz boğazının bağlı qalmasıdır ki, bu da qlobal təklifə dərhal təsiri məhdudlaşdırır. Hazırda gündəlik təxminən 2 milyon barel dəniz hasilatı dayandırılıb və bu, siyasətdən asılı olmayaraq 2026-cı ildə tədarükün artırılması potensialını məhdudlaşdırır. Hətta boğazdan tranzit bərpa olunduqdan sonra belə, hasilatın böhranadək olan səviyyəyə qaytarılması altı aya qədər vaxt apara bilər. Nəticə etibarı ilə , analitiklərin qiymətləndirməsinə görə, BƏƏ-nin təşkilatdan çıxışı bazara məhz 2027-ci ildən etibarən nəzərəçarpan dərəcədə təsir göstərəcək.
"Ölkə 2030-cu ilə qədər neftin "upstream" sektorunun inkişafına 145 milyard dollar investisiya yatırmağı planlaşdırır. Məqsəd hasilatı qorumaq və gücləri artıraraq 2020-ci ildə günə 4 milyon bareldən az səviyyədən 2027-ci ilə qədər 5 milyon barelə çatdırmaqdır. 2024-cü ilə qədər güclər artıq gündəlik 4,85 milyon barelə çatmışdı. Lakin OPEK+ kvotaları faktiki hasilatı bu səviyyədən xeyli aşağı məhdudlaşdırırdı ki, bu da BƏƏ-də artan narazılığa səbəb olurdu. 2021-ci ildə OPEK+ çərçivəsində aparılan danışıqlar BƏƏ-nin baza səviyyəsinin yenidən nəzərdən keçirilməsi tələbləri səbəbindən dalana dirənmişdi. Nəticədə, 2022-ci ilin may ayından baza xəttinin gündəlik 3,17 milyon bareldən 3,5 milyon barelə qaldırılması ilə bağlı kompromis yalnız qismən olaraq güclərin artımını əks etdirdi.
BƏƏ-nin 2027-ci ildən etibarən qlobal neft tələbində artan payı ələ keçirmək potensialı var ki, bu da OPEK-in könüllü məhdudiyyətlərin mərhələli şəkildə ləğvi siyasətini sual altına qoyur və qiymətlərə təzyiq göstərə biləcək artıq təklif riskini artırır. Əgər BƏƏ ilə OPEK arasında bazar payı uğrunda rəqabət güclənərsə, ortamüddətli neft qiymətləri əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşə bilər", - deyə "Wood Mackenzie" analitikləri qeyd edirlər.
