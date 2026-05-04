https://news.day.az/azerinews/1832202.html Təyyarə yük maşını ilə toqquşdu - VİDEO ABŞ-də enişə hazırlaşan sərnişin təyyarəsi yerüstü yolda hərəkətdə olan yük maşını ilə toqquşub. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Nyu-Cersi ştatında yerləşən Newark Liberty Beynəlxalq Hava Limanı yaxınlığında təyyarənin eniş trayektoriyasına yaxın ərazidə baş verib.
Təyyarə yük maşını ilə toqquşdu - VİDEO
ABŞ-də enişə hazırlaşan sərnişin təyyarəsi yerüstü yolda hərəkətdə olan yük maşını ilə toqquşub.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Nyu-Cersi ştatında yerləşən Newark Liberty Beynəlxalq Hava Limanı yaxınlığında təyyarənin eniş trayektoriyasına yaxın ərazidə baş verib.
Rəsmilər qəzanın səbəblərini araşdırmaq üçün istintaqa başlayıb.
İlkin olaraq təyyarənin eniş prosedurları, hava hərəkətinə nəzarət və yerüstü nəqliyyat koordinasiyası ətraflı şəkildə yoxlanılır.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре