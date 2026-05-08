Gürcüstandan Azərbaycana gətirilən heyvanlarda xəstəlik tapıldı - FOTO
Zoonoz xəstəliklərə şübhəli heyvanların ölkəyə idxalının qarşısı alınıb.
Bu barədə Day.Az-a Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, 2026-cı il 5 may tarixində "Aqrovest MT" MMC tərəfindən Gürcüstan Respublikasının "Universal Export" şirkətindən idxal olunması nəzərdə tutulan ümumilikdə 89 baş kəsimlik diri iribuynuzlu heyvan AQTA-nın "Qırmızı Körpü" Qida Təhlükəsizliyi Nəzarəti Məntəqəsində kliniki və laborator müayinədən keçirilib.
Aparılan nəzarət tədbirləri zamanı 4 baş heyvanda zoonoz xəstəliklərə şübhə yaradan əlamətlər aşkarlanıb. Həmin heyvanlarda yüksək hərarət, ümumi vəziyyətin zəifləməsi və davamlı müvazinət pozuntuları müşahidə olunub.
Mövcud risklər nəzərə alınaraq heyvanların ölkəyə idxalına icazə verilməyib və mənşə ölkəsinə geri qaytarılıb. Qeyd olunan halın təkrarlanmaması üçün Gürcüstanın aidiyyəti qurumuna rəsmi müraciət ünvanlanıb.
