Sabah Azərbaycandan Ermənistana 16 vaqon dizel göndəriləcək Sabah Azərbaycandan Ermənistana 16 vaqon dizel ixrac olunacaq. Day.Az xəbər verir ki, həmçinin Rusiyadan Ermənistana Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə 6 vaqon gübrə və 4 vaqon taxıl göndəriləcək.
